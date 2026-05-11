Tardets-Sorholus

Soirée tapas et musique

Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Vous êtes invités à Tardets.

Les restaurateurs de la place vous proposent une soirée conviviale pour cette deuxième journée des fêtes locales. Vous pourrez déguster 2 tapas et 1 verre de vin (blanc, rosé ou rouge) ou de bière ou une boisson sans alcool, pour une somme modique. Vous pourrez apprécier, également, un spectacle de danse intergénérationnel. Le comité des fêtes sera présent et vous proposera des sandwichs. .

Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Soirée tapas et musique

L’événement Soirée tapas et musique Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque