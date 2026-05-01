Soirée tarot Café de la Forge Café de la Forge Guillac
Soirée tarot Café de la Forge Café de la Forge Guillac jeudi 14 mai 2026.
Guillac
Soirée tarot Café de la Forge
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 19:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le jeudi, c’est soirée tarot au Café de la Forge à partir de 19h30. Venez nombreux !
Restauration sur place avec Le truck en plus. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
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English :
L’événement Soirée tarot Café de la Forge Guillac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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