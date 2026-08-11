Informations pratiques

Soirée tarot – tout niveau Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie Vendredi 9 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

La ludothèque organise une soirée tarot – tout niveau

La ludothèque organise une soirée tarot – tout niveau

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-09T23:00:00.000+02:00

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Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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