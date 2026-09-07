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Soirée tarot – tout niveau, Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie, Chantepie

vendredi 6 novembre 2026 · Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie · Chantepie

Soirée tarot – tout niveau, Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie, Chantepie

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Lieu
Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie
Adresse
86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie
Ville
35135 Chantepie
Département
Ille-et-Vilaine

Soirée tarot – tout niveau Vendredi 6 novembre, 20h30 Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:00:00+01:00

La ludothèque organise une soirée tarot – tout niveau
Entrée libre

Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne
La ludothèque organise une soirée tarot – tout niveau Tarot ludotheque

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