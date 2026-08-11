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Soirée tarot – tout niveau Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie

vendredi 20 novembre 2026 · Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie · Chantepie

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie
Adresse
86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie
Ville
35135 Chantepie
Département
Ille-et-Vilaine

Soirée tarot – tout niveau Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie Vendredi 20 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

La ludothèque organise une soirée tarot – tout niveau

La ludothèque organise une soirée tarot – tout niveau
Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-20T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-20T23:00:00.000+01:00

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Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine


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