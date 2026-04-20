Dahlenheim

Soirée tarte flambée et pizza

rue du stade Dahlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée pizzas et tartes flambées organisée par l’amicale des pêcheurs de Dahlenheim. .

rue du stade Dahlenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 65 70

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English :

L’événement Soirée tarte flambée et pizza Dahlenheim a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble