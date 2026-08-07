Soirée Texas sur Dropt Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Soirée Texas sur Dropt

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 19:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Le Moulin d’Eymet vous invite à Texas sur Dropt le temps d’une soirée barbecue texan et danse country !

Au programme

– viande fumée et cuite à basse température dans un fumoir

– démonstration et atelier danse par Country Western 24

Venez découvrir la cowgirl et le cowboy qui sommeillent en vous !

Le café-boutique ouvre ses portes dès 15h et vous pouvez venir profitez des jeux en extérieur, des snacks, produits et boissons locales…. .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Soirée Texas sur Dropt

L’événement Soirée Texas sur Dropt Eymet a été mis à jour le 2026-08-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides