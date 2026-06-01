Soirée théâtre à Saint-Cirq-Souillaguet Salle polyvalente Saint-Cirq-Souillaguet

Saint-Cirq-Souillaguet

Soirée théâtre à Saint-Cirq-Souillaguet

Salle polyvalente Coustalou Saint-Cirq-Souillaguet Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Après plusieurs représentations rue du Majou à Gourdon, la Troupelotte se déplace pour jouer sa pièce Cette année j'suis gay.

Après plusieurs représentations rue du Majou à Gourdon, la Troupelotte se déplace pour jouer sa pièce Cette année j'suis gay.

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Salle polyvalente Coustalou Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie +33 7 50 97 03 41

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English :

After several performances on rue du Majou in Gourdon, La Troupelotte is on the move to perform its play This year I'm gay.

L’événement Soirée théâtre à Saint-Cirq-Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Gourdon