Soirée théâtre à Saint-Cirq-Souillaguet Salle polyvalente Saint-Cirq-Souillaguet
Soirée théâtre à Saint-Cirq-Souillaguet Salle polyvalente Saint-Cirq-Souillaguet samedi 27 juin 2026.
Saint-Cirq-Souillaguet
Soirée théâtre à Saint-Cirq-Souillaguet
Salle polyvalente Coustalou Saint-Cirq-Souillaguet Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Après plusieurs représentations rue du Majou à Gourdon, la Troupelotte se déplace pour jouer sa pièce Cette année j'suis gay.
Après plusieurs représentations rue du Majou à Gourdon, la Troupelotte se déplace pour jouer sa pièce Cette année j'suis gay.
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Salle polyvalente Coustalou Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie +33 7 50 97 03 41
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English :
After several performances on rue du Majou in Gourdon, La Troupelotte is on the move to perform its play This year I'm gay.
L’événement Soirée théâtre à Saint-Cirq-Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Gourdon
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