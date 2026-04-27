Nogent-le-Rotrou

Soirée Théâtre avec Les Baladins du Val d’Huisne de l’ASJ

36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Théâtre Le coupable est dans la salle.

Comédie policière d’Yvon Taburet jouée par Les Baladins du Val d’Huisne de l’ASJ.

Humour, suspense et coup de théâtre pour un dénouement totalement inattendu. Une soirée joyeuse vous attend !

Entrée 5€

Nogent-le-Rotrou > 36 rue des Tanneurs

Théâtre Le coupable est dans la salle. Comédie policière d’Yvon Taburet jouée par Les Baladins du Val d’Huisne de l’ASJ.

Le rideau se lève sur un vaudeville classique le mari, la femme, l’amant et l’inévitable placard… Mais la soirée va vite déraper ! Un acteur s’écroule sur scène — et ne se relève pas. C’est un meurtre . Panique dans les coulisses, tension dans le public la police débarque et tout le monde devient suspect — des spectateurs à la maquilleuse, du metteur en scène aux acteurs.

Une seule certitude pour l’inspectrice le coupable est encore là.

Humour, suspense et coup de théâtre pour un dénouement totalement inattendu. Une soirée joyeuse vous attend !

Entrée 5€

Nogent-le-Rotrou > 36 rue des Tanneurs .

36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater Le coupable est dans la salle.

Detective comedy by Yvon Taburet, performed by ASJ’s Les Baladins du Val d’Huisne.

Humor, suspense and coups de théâtre for a totally unexpected outcome. A joyous evening awaits you!

Admission: 5?

Nogent-le-Rotrou > 36 rue des Tanneurs

L’événement Soirée Théâtre avec Les Baladins du Val d’Huisne de l’ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-23 par OTs DU PERCHE