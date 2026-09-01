Soirée Théâtre Cargo Bleu Cargo Bleu Saint-Savinien
samedi 12 septembre 2026 · Cargo Bleu · Saint-Savinien
Informations pratiques
Saint-Savinien
Soirée Théâtre Cargo Bleu
Cargo Bleu 13 ter rue Saint-Michel Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Assistez à la soirée théâtre Silence ça tourne ! par l’Atelier Théâtr’ Ô Vert de Saint-Porchaire. Rendez-vous le samedi 12 septembre à 18h, à la Cour de Cargo Bleu à Saint-Savinien. Apportez votre pique-nique !
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Cargo Bleu 13 ter rue Saint-Michel Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 28 21 accueilcargobleu@gmail.com
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L’événement Soirée Théâtre Cargo Bleu Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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