Soirée Théâtre Cargo Bleu Cargo Bleu Saint-Savinien

Informations pratiques

Saint-Savinien

Soirée Théâtre Cargo Bleu

Cargo Bleu 13 ter rue Saint-Michel Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Assistez à la soirée théâtre Silence ça tourne ! par l’Atelier Théâtr’ Ô Vert de Saint-Porchaire. Rendez-vous le samedi 12 septembre à 18h, à la Cour de Cargo Bleu à Saint-Savinien. Apportez votre pique-nique !

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Cargo Bleu 13 ter rue Saint-Michel Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 28 21 accueilcargobleu@gmail.com

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L’événement Soirée Théâtre Cargo Bleu Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge