Soirée théâtre en anglais La petite sirène Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

On les attend avec impatience et cette année, pour le plaisir des petits et des grands, la troupe des 64 players produira avec enthousiasme La petite sirène dans la langue de Shakespeare. Ce sera un spectacle décalé, grandiose, dans la plus pure des traditions anglaises.

Voici donc une belle occasion de s’immerger dans la langue anglaise sans crainte d’être perdu puisque des résumés en français vous seront proposés !

Let’s go ! Venez profiter du spectacle et chanter lors d’un événement pour toute la famille !

Pensez à réserver par mail info.64players@gmail.com .

