soirée théatre et projection cinéma rue des douves Matha

Matha

soirée théatre et projection cinéma

rue des douves cinéma le forum Matha Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 10 EUR

Tarif réduit

selon option

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-30

soirée théatre/cinéma sur le thème de la famille.

Lecture théatralisée la famille , suivi du film femme de .

La famille, sujet fascinant et inépuisable…qui nous touche tous…on l’écrit, on la raconte, on la chérit, on la hurle, on la fuit

.

rue des douves cinéma le forum Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine nanar1971@orange.fr

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English :

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L’événement soirée théatre et projection cinéma Matha a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge