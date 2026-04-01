Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

soirée théatre et projection cinéma rue des douves Matha

soirée théatre et projection cinéma rue des douves Matha jeudi 30 avril 2026.

Lieu : rue des douves

Adresse : cinéma le forum

Ville : 17160 Matha

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : 5.5 5.5 10 Tarif réduit selon option

Matha

soirée théatre et projection cinéma

rue des douves cinéma le forum Matha Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 10 EUR

Tarif réduit
selon option

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :
2026-04-30

soirée théatre/cinéma sur le thème de la famille.
Lecture théatralisée la famille , suivi du film femme de .
La famille, sujet fascinant et inépuisable…qui nous touche tous…on l’écrit, on la raconte, on la chérit, on la hurle, on la fuit
  .

rue des douves cinéma le forum Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   nanar1971@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement soirée théatre et projection cinéma Matha a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Matha (Charente-Maritime)