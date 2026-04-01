soirée théatre et projection cinéma rue des douves Matha
soirée théatre et projection cinéma rue des douves Matha jeudi 30 avril 2026.
Matha
soirée théatre et projection cinéma
rue des douves cinéma le forum Matha Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 10 EUR
Tarif réduit
selon option
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30 22:00:00
Date(s) :
2026-04-30
soirée théatre/cinéma sur le thème de la famille.
Lecture théatralisée la famille , suivi du film femme de .
La famille, sujet fascinant et inépuisable…qui nous touche tous…on l’écrit, on la raconte, on la chérit, on la hurle, on la fuit
.
rue des douves cinéma le forum Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine nanar1971@orange.fr
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L’événement soirée théatre et projection cinéma Matha a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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