Soirée théâtre impro Théâtre de Verdure Eymet

Informations pratiques

Eymet

Soirée théâtre impro

Théâtre de Verdure En face du Village de Gîtes de Bretou Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La compagnie L’Éphémère, groupement de plusieurs compagnies de théâtre bordelaises, vous propose une soirée d’improvisation. .

Théâtre de Verdure En face du Village de Gîtes de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 20 64 31 villagedebretou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtre impro

L’événement Soirée théâtre impro Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides