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Soirée théâtre impro Théâtre de Verdure Eymet

samedi 8 août 2026 · Théâtre de Verdure · Eymet

Soirée théâtre impro Théâtre de Verdure Eymet

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
En face du Village de Gîtes de Bretou
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Soirée théâtre impro

Théâtre de Verdure En face du Village de Gîtes de Bretou Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

La compagnie L’Éphémère, groupement de plusieurs compagnies de théâtre bordelaises, vous propose une soirée d’improvisation.   .

Théâtre de Verdure En face du Village de Gîtes de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 20 64 31  villagedebretou@gmail.com

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English : Soirée théâtre impro

L’événement Soirée théâtre impro Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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