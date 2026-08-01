Soirée théâtre impro Théâtre de Verdure Eymet
samedi 8 août 2026 · Théâtre de Verdure · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Soirée théâtre impro
Théâtre de Verdure En face du Village de Gîtes de Bretou Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La compagnie L’Éphémère, groupement de plusieurs compagnies de théâtre bordelaises, vous propose une soirée d’improvisation. .
Théâtre de Verdure En face du Village de Gîtes de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 20 64 31 villagedebretou@gmail.com
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English : Soirée théâtre impro
L’événement Soirée théâtre impro Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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