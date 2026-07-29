Soirée Théatre L’Atelier Mes apllis Mes amours Mes emmerdes West Parc Rue des Villes Billy La Richardais

Informations pratiques

La Richardais

Soirée Théatre L’Atelier Mes apllis Mes amours Mes emmerdes West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

En manque de RIRE ? Ne manquez pas le spectacle du Comedy Festival !

Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable remplie de rire et de rire. Rejoignez nous le mardi 29 septembre pour une pièce de théâtre hilarante au West Parc.

Tout droit descendus de PARIS, ils vont vous emmener dans un univers captivant et drôle. L’entrée est sur réservation https://my.weezevent.com/latelier-du-dinard-comedy-1 ou sur place au WEST PARC. .

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68

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English :

L’événement Soirée Théatre L’Atelier Mes apllis Mes amours Mes emmerdes West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme