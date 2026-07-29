Soirée Théatre L’Atelier Mes apllis Mes amours Mes emmerdes West Parc Rue des Villes Billy La Richardais
mardi 29 septembre 2026 · Rue des Villes Billy · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Soirée Théatre L’Atelier Mes apllis Mes amours Mes emmerdes West Parc
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
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Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68
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English :
L’événement Soirée Théatre L’Atelier Mes apllis Mes amours Mes emmerdes West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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