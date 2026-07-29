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AGENDA · La Richardais

Soirée Théatre L’Atelier Mes apllis Mes amours Mes emmerdes West Parc Rue des Villes Billy La Richardais

mardi 29 septembre 2026 · Rue des Villes Billy · La Richardais

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Rue des Villes Billy
Adresse
Bowling West Parc
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

Soirée Théatre L’Atelier Mes apllis Mes amours Mes emmerdes West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

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Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68 

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English :

L’événement Soirée Théatre L’Atelier Mes apllis Mes amours Mes emmerdes West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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