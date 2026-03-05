SOIRÉE THÉÂTRE MOLIÈRE Montpellier

SOIRÉE THÉÂTRE MOLIÈRE

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 21 – 21 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

En ce début d’été, l’Illustre Théâtre de Pézenas présente Monsieur de Pourceaugnac de Molière sur la terrasse du château de Flaugergues. Une comédie virevoltante, pleine de personnages hauts en couleurs !

L’histoire deux jeunes amants, Eraste et Julie, écartent un prétendant indésirable, Monsieur de Pourceaugnac, grâce aux duperies d’un fourbe, Sbrigani et de sa complice, Nérine.

En 1705, Jean-Léonor Le Gallois de Grimarest, premier biographe de Molière, écrit à propos des origines du personnage de Pourceaugnac On dit que le Pourceaugnac fut fait à l’occasion d’un gentilhomme Limousin, qui un jour de spectacle, et dans une querelle qu’il eut sur le théâtre avec les comédiens, étala une partie du ridicule dont il était chargé. Il ne le porta pas loin ; Molière, pour se venger de ce campagnard, en fit un divertissement au goût du Peuple, qui se réjouit fort à cette pièce, laquelle fut jouée à Chambord pour le divertissement de Louis XIV au mois de septembre de l’année 1669, et à Paris un mois après . L’œuvre obtint un vif succès et fut représentée quarante-neuf fois du vivant de Molière.

Venez rire et vous réjouir de cette pièce de Molière sous les étoiles !

Monsieur de Pourceaugnac de Molière

Par la Compagnie l’Illustre théâtre

Lundi 6 juillet 2025 à 21h

Dès 19h30 dans la cour du Château

Le restaurant FOLIA ouvre ses portes pour dîner, uniquement sur réservation (en ligne sur la billetterie du Château). Accès privilégié à un espace réservé sur la terrasse pour les personnes dînant au Folia.

Bar à vins ouvert avec vente de fougasses, chips et tapenades (sans réservation)

Ouverture des portes vers la terrasse à 20h30.

Placement libre.

Normal 25 €

Adhérents Art Flau étudiants demandeurs d’emploi 21€

Jeunes de 12 à 18 ans 18 €

Gratuit pour les de 12 ans .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37

English :

As summer begins, the Illustre Théâtre de Pézenas presents Molière’s Monsieur de Pourceaugnac on the terrace of the Château de Flaugergues. A twirling comedy, full of colorful characters!

