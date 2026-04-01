Vayres

Soirée théâtre Porc épic

Salle polyvalente Vayres Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

À Vayres, l’association Vayres Initiatives Culturelles vous invite à une soirée théâtrale pleine d’humour et de surprises !

Cassandre est belle, drôle et seule. Aujourd’hui, jour de son anniversaire, elle préférerait être belle, drôle et entourée. Commence alors une chasse aux invités personnel travaillant à l’épicerie du coin et autres inconnus croisés par hasard qui la mènera bien plus loin qu’elle ne le croit. Agréable mélange d’absurde, d’humour noir et de poésie, ce texte est une tragédie festive où les genres comme les gens s’entrechoquent et s’apprivoisent sur le chemin de la solitude, de l’ouverture et de la vulnérabilité, car peut-on toucher sans être piqué ?

C’est une pièce très touchante et drôle à la fois, un vrai bon moment pour se sentir vivant, vibrant, ensemble.

Pensez à réserver votre place. Ouverture des portes à 19h30. A partir de 10 ans. .

Salle polyvalente Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 66 15 76

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English : Soirée théâtre Porc épic

L’événement Soirée théâtre Porc épic Vayres a été mis à jour le 2026-04-14 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin