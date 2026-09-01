Soirée tremplin Tous en scène Théâtre municipal Moulins

Informations pratiques

Moulins

Soirée tremplin Tous en scène

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07 21:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Nous vous invitons à venir nombreux, participer à cette soirée.



Nous accueillons ce soir, pour la 4e édition, des artistes amateurs, tous issus de notre région et qui souhaitent se professionnaliser. Ils méritent tous d’être là ce soir.

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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14

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English :

We invite you to come out in large numbers and join us for this evening’s event.



Tonight, for the 4th edition, we’re welcoming amateur artists—all from our region—who are looking to turn their passion into a career. They all deserve to be here tonight.

L’événement Soirée tremplin Tous en scène Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région