Sauzet

Soirée Truffes

Brasserie Artisanale Explore 7 chemin de Ronde Sauzet Drôme

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:00:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-04-30

Venez vous régaler à la Brasserie Explore !

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Brasserie Artisanale Explore 7 chemin de Ronde Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 75 66 50 cyrille@brasserie-explore.fr

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English :

Come and feast at Brasserie Explore!

L’événement Soirée Truffes Sauzet a été mis à jour le 2026-04-17 par Montélimar Tourisme Agglomération