Soirée Truffes Brasserie Artisanale Explore Sauzet
Soirée Truffes Brasserie Artisanale Explore Sauzet mercredi 29 avril 2026.
Sauzet
Soirée Truffes
Brasserie Artisanale Explore 7 chemin de Ronde Sauzet Drôme
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 16:00:00
fin : 2026-04-30 22:00:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-04-30
Venez vous régaler à la Brasserie Explore !
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Brasserie Artisanale Explore 7 chemin de Ronde Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 75 66 50 cyrille@brasserie-explore.fr
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English :
Come and feast at Brasserie Explore!
L’événement Soirée Truffes Sauzet a été mis à jour le 2026-04-17 par Montélimar Tourisme Agglomération