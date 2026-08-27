AGENDA · Herbsheim
Soirée tyrolienne Tyroler owe Herbsheim
samedi 21 novembre 2026 · Herbsheim
Informations pratiques
Herbsheim
Soirée tyrolienne Tyroler owe
124 route de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Dîner dansant “Tyroler Owe”
Bar à bières et ambiance de folie ! .
124 route de Boofzheim Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 05 98 yannick.brisach@free.fr
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English :
L’événement Soirée tyrolienne Tyroler owe Herbsheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried
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