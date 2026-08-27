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AGENDA · Herbsheim

Soirée tyrolienne Tyroler owe Herbsheim

samedi 21 novembre 2026 · Herbsheim

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
124 route de Boofzheim
Ville
67230 Herbsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Herbsheim

Soirée tyrolienne Tyroler owe

124 route de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Dîner dansant “Tyroler Owe”

Bar à bières et ambiance de folie !   .

124 route de Boofzheim Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 05 98  yannick.brisach@free.fr

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English :

L’événement Soirée tyrolienne Tyroler owe Herbsheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried

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