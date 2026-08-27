Informations pratiques

Herbsheim

Soirée tyrolienne Tyroler owe

124 route de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 19:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Dîner dansant “Tyroler Owe”

Bar à bières et ambiance de folie ! .

124 route de Boofzheim Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 05 98 yannick.brisach@free.fr

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English :

L’événement Soirée tyrolienne Tyroler owe Herbsheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried