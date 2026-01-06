Soirée vigneronne Château de Grignan Grignan

Soirée vigneronne

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Début : 2026-10-10 18:30:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

2026-10-10

Dans les extérieurs majestueux du château de Grignan, vignerons et artisans proposent leurs meilleures cuvées et créations, accompagnés d’une belle offre de restauration locale.

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 55 leschateaux@ladrome.fr

English : Winegrower’s evening

In the majestic grounds of Grignan Castle, winemakers and artisans offer their best vintages and creations, accompanied by a fine selection of local food.

