Informations pratiques

Laurens

SOIRÉE VIGNERONNE

2 Route départementale 909 Laurens Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Les Vignerons du Mas Olivier vous donnent rendez-vous le Jeudi 06 jAout dès 20h00 pour sa Soirée Vigneronne au Halles par Mas Olivier à Laurens

Au programme fideuà sur réservation, Bar à huîtres, sélection gourmande, douceurs sucrées et bar à vins.

Les Vignerons des Crus Faugères Mas Olivier célèbrent la convivialité dans une ambiance festive animée par le duo OR & Yan.

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2 Route départementale 909 Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 52 58

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English : SOIRÉE VIGNERONNE

The winemakers at Mas Olivier invite you to join them on Thursday, August 6, starting at 8:00 p.m., for their Winemakers’ Evening at Les Halles by Mas Olivier in Laurens

On the program: fideuà (by reservation), an oyster bar, gourmet selections, sweet treats, and a wine bar.

The winemakers of the Faugères–Mas Olivier Crus celebrate camaraderie in a festive atmosphere enlivened by the duo OR & Y

L’événement SOIRÉE VIGNERONNE Laurens a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS