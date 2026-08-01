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AGENDA · Laurens

SOIRÉE VIGNERONNE Laurens

jeudi 6 août 2026 · Laurens

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
2 Route départementale 909
Ville
34480 Laurens
Département
Hérault
Tarif
14 14

Laurens

SOIRÉE VIGNERONNE

2 Route départementale 909 Laurens Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Les Vignerons du Mas Olivier vous donnent rendez-vous le Jeudi 06 jAout dès 20h00 pour sa Soirée Vigneronne au Halles par Mas Olivier à Laurens
Au programme fideuà sur réservation, Bar à huîtres, sélection gourmande, douceurs sucrées et bar à vins.
Les Vignerons des Crus Faugères Mas Olivier célèbrent la convivialité dans une ambiance  festive animée par le duo OR & Yan.
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2 Route départementale 909 Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 52 58 

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English : SOIRÉE VIGNERONNE

The winemakers at Mas Olivier invite you to join them on Thursday, August 6, starting at 8:00 p.m., for their Winemakers’ Evening at Les Halles by Mas Olivier in Laurens
On the program: fideuà (by reservation), an oyster bar, gourmet selections, sweet treats, and a wine bar.
The winemakers of the Faugères–Mas Olivier Crus celebrate camaraderie in a festive atmosphere enlivened by the duo OR & Y

L’événement SOIRÉE VIGNERONNE Laurens a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS

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