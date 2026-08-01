SOIRÉE VIGNERONNE Laurens
jeudi 6 août 2026 · Laurens
Informations pratiques
Laurens
SOIRÉE VIGNERONNE
2 Route départementale 909 Laurens Hérault
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Les Vignerons du Mas Olivier vous donnent rendez-vous le Jeudi 06 jAout dès 20h00 pour sa Soirée Vigneronne au Halles par Mas Olivier à Laurens
Au programme fideuà sur réservation, Bar à huîtres, sélection gourmande, douceurs sucrées et bar à vins.
Les Vignerons des Crus Faugères Mas Olivier célèbrent la convivialité dans une ambiance festive animée par le duo OR & Yan.
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2 Route départementale 909 Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 52 58
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English : SOIRÉE VIGNERONNE
The winemakers at Mas Olivier invite you to join them on Thursday, August 6, starting at 8:00 p.m., for their Winemakers’ Evening at Les Halles by Mas Olivier in Laurens
On the program: fideuà (by reservation), an oyster bar, gourmet selections, sweet treats, and a wine bar.
The winemakers of the Faugères–Mas Olivier Crus celebrate camaraderie in a festive atmosphere enlivened by the duo OR & Y
L’événement SOIRÉE VIGNERONNE Laurens a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS
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