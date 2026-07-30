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AGENDA · Laurens

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Laurens

samedi 19 septembre 2026 · Laurens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place des Anciens Combattants
Ville
34480 Laurens
Département
Hérault
Tarif

Laurens

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Place des Anciens Combattants Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les secrets de Laurens:
– 9 h 30, profitez d’une balade de 2 km jusqu’à l’Ort d’Armourel, que vous pourrez visiter ainsi que ses jardins.
– 12 h la municipalité vous invite à partager le verre de l’amitié suivi d’un repas tiré du sac.
– 14 h à 16 h ouverture et visite libre des quatre sites historiques du village.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les secrets de Laurens:
– 9 h 30, profitez d’une balade de 2 km jusqu’à l’Ort d’Armourel, que vous pourrez visiter, ainsi que ses jardins.
– 12 h, la municipalité vous invite à partager le verre de l’amitié, suivi d’un repas tiré du sac.
– 14 h à 16 h, ouverture et visite libre des quatre sites historiques du village.   .

Place des Anciens Combattants Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30  mediatheque@mairie-laurens.fr

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

%C0 During European Heritage Days, come discover the secrets of Laurens:
– 9:30 a.m.: Enjoy a 2-km walk to the Ort d’Armourel, where you can tour the estate and its gardens.
– 12:00 p.m.: The town invites you to join in a toast followed by a potluck lunch.
– 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: The village’s four historic sites will be open for self-guided tours.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Laurens a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS

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