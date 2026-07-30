JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Laurens
samedi 19 septembre 2026 · Laurens
Informations pratiques
Laurens
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Place des Anciens Combattants Laurens Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les secrets de Laurens:
– 9 h 30, profitez d’une balade de 2 km jusqu’à l’Ort d’Armourel, que vous pourrez visiter ainsi que ses jardins.
– 12 h la municipalité vous invite à partager le verre de l’amitié suivi d’un repas tiré du sac.
– 14 h à 16 h ouverture et visite libre des quatre sites historiques du village.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les secrets de Laurens:
– 9 h 30, profitez d’une balade de 2 km jusqu’à l’Ort d’Armourel, que vous pourrez visiter, ainsi que ses jardins.
– 12 h, la municipalité vous invite à partager le verre de l’amitié, suivi d’un repas tiré du sac.
– 14 h à 16 h, ouverture et visite libre des quatre sites historiques du village. .
Place des Anciens Combattants Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
%C0 During European Heritage Days, come discover the secrets of Laurens:
– 9:30 a.m.: Enjoy a 2-km walk to the Ort d’Armourel, where you can tour the estate and its gardens.
– 12:00 p.m.: The town invites you to join in a toast followed by a potluck lunch.
– 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: The village’s four historic sites will be open for self-guided tours.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Laurens a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS
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