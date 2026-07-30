Informations pratiques

Laurens

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Place des Anciens Combattants Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les secrets de Laurens:

– 9 h 30, profitez d’une balade de 2 km jusqu’à l’Ort d’Armourel, que vous pourrez visiter ainsi que ses jardins.

– 12 h la municipalité vous invite à partager le verre de l’amitié suivi d’un repas tiré du sac.

– 14 h à 16 h ouverture et visite libre des quatre sites historiques du village.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les secrets de Laurens:

– 9 h 30, profitez d’une balade de 2 km jusqu’à l’Ort d’Armourel, que vous pourrez visiter, ainsi que ses jardins.

– 12 h, la municipalité vous invite à partager le verre de l’amitié, suivi d’un repas tiré du sac.

– 14 h à 16 h, ouverture et visite libre des quatre sites historiques du village. .

Place des Anciens Combattants Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

%C0 During European Heritage Days, come discover the secrets of Laurens:

– 9:30 a.m.: Enjoy a 2-km walk to the Ort d’Armourel, where you can tour the estate and its gardens.

– 12:00 p.m.: The town invites you to join in a toast followed by a potluck lunch.

– 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: The village’s four historic sites will be open for self-guided tours.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Laurens a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS