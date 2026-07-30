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FERRAT, BRASSENS, FERRÉ, ARAGON, INTERPRÉTÉ PAR LE TRIO BRUNO PERREN Laurens

vendredi 2 octobre 2026 · Laurens

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Adresse
Place Jean Moulin
Ville
34480 Laurens
Département
Hérault
Tarif
0 0

Laurens

FERRAT, BRASSENS, FERRÉ, ARAGON, INTERPRÉTÉ PAR LE TRIO BRUNO PERREN

Place Jean Moulin Laurens Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Auteur compositeur interprète, Bruno Perren croit qu’une des manières de rendre hommage aux grands auteurs qui lui ont donné la passion de la chanson (Brel, Brassens, Ferré, Trenet, Nougaro, Vian, Lapointe, Barbara, Sanson etc.) c’est d’essayer, à sa façon, de continuer l’aventure… En trio, Bruno Perren propose un spectacle de reprises Ferrat, Brassens, Férré, Aragon.
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Place Jean Moulin Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30  mediatheque@mairie-laurens.fr

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English : FERRAT, BRASSENS, FERRÉ, ARAGON, INTERPRÉTÉ PAR LE TRIO BRUNO PERREN

Singer-songwriter Bruno Perren believes that one way to pay tribute to the great songwriters who inspired his passion for music (Brel, Brassens, Ferré, Trenet, Nougaro, Vian, Lapointe, Barbara, Sanson, etc.) is to try, in his own way, to carry on the adventure… Performing as part of a trio, Bruno Perren presents a show featuring covers of songs by Ferré, Brassens, Ferré, and Aragon.

L’événement FERRAT, BRASSENS, FERRÉ, ARAGON, INTERPRÉTÉ PAR LE TRIO BRUNO PERREN Laurens a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS

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