FERRAT, BRASSENS, FERRÉ, ARAGON, INTERPRÉTÉ PAR LE TRIO BRUNO PERREN Laurens
vendredi 2 octobre 2026 · Laurens
Informations pratiques
Laurens
FERRAT, BRASSENS, FERRÉ, ARAGON, INTERPRÉTÉ PAR LE TRIO BRUNO PERREN
Place Jean Moulin Laurens Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Auteur compositeur interprète, Bruno Perren croit qu’une des manières de rendre hommage aux grands auteurs qui lui ont donné la passion de la chanson (Brel, Brassens, Ferré, Trenet, Nougaro, Vian, Lapointe, Barbara, Sanson etc.) c’est d’essayer, à sa façon, de continuer l’aventure… En trio, Bruno Perren propose un spectacle de reprises Ferrat, Brassens, Férré, Aragon.
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Place Jean Moulin Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr
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English : FERRAT, BRASSENS, FERRÉ, ARAGON, INTERPRÉTÉ PAR LE TRIO BRUNO PERREN
Singer-songwriter Bruno Perren believes that one way to pay tribute to the great songwriters who inspired his passion for music (Brel, Brassens, Ferré, Trenet, Nougaro, Vian, Lapointe, Barbara, Sanson, etc.) is to try, in his own way, to carry on the adventure… Performing as part of a trio, Bruno Perren presents a show featuring covers of songs by Ferré, Brassens, Ferré, and Aragon.
L’événement FERRAT, BRASSENS, FERRÉ, ARAGON, INTERPRÉTÉ PAR LE TRIO BRUNO PERREN Laurens a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS
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