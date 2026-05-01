Soirée VIP 80’s Galeries morvandelles Château-Chinon (Ville)
Soirée VIP 80’s Galeries morvandelles Château-Chinon (Ville) samedi 23 mai 2026.
Château-Chinon (Ville)
Soirée VIP 80’s
Galeries morvandelles 8bis Rue Jean Marie Thévenin Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Concert Carpe Diem à partir de 19h. Planches charcuterie à partager La Cerise sur le cochon .
Galeries morvandelles 8bis Rue Jean Marie Thévenin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 22 56 nathalie@galeriesmorvandelles.fr
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English : Soirée VIP 80’s
L’événement Soirée VIP 80’s Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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