Soirée VIP 80’s Galeries morvandelles Château-Chinon (Ville)

Château-Chinon (Ville)

Soirée VIP 80’s

Galeries morvandelles 8bis Rue Jean Marie Thévenin Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Concert Carpe Diem à partir de 19h. Planches charcuterie à partager La Cerise sur le cochon .

Galeries morvandelles 8bis Rue Jean Marie Thévenin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 22 56 nathalie@galeriesmorvandelles.fr

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English : Soirée VIP 80’s

L’événement Soirée VIP 80’s Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs