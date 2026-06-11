Soirée Vive les vacances à la Mutante La Mutante Lannion vendredi 3 juillet 2026.

Lannion

Soirée Vive les vacances à la Mutante

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La Mutante célèbre le début de l’été avec une soirée festive mêlant concerts, DJ sets et convivialité.

Au programme diffusion d’un match de la Coupe du Monde, spectacle musical jeune public Thousand Degrees à 18h, puis concert de Baby Berserk.

LA GRANDE GLITCHERIE | 18h00

À mi-chemin entre le concert et la fable musicale, La Grande Glitcherie entraîne petits et grands dans un univers fantastique peuplé de personnages hauts en couleur. Dans le monde de SkatySticks, le puissant Jaffard tente d’imposer sa domination, tandis que Fridaka Low, Mokhtar et Castor Fripon s’organisent pour lui résister.

Au fil des chansons, décors et personnages prennent vie dans une aventure pleine de rebondissements. Un spectacle musical immersif où chaque morceau raconte une histoire et invite le public à plonger dans un imaginaire décalé et foisonnant.

BABY BERSERK | 21h00

Originaire d’Amsterdam, Baby Berserk propose un univers énergique où se rencontrent post-punk, house et pop. Le trio néerlandais livre des performances dansantes et électrisantes, portées par des rythmes entraînants et une esthétique résolument contemporaine.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Vive les vacances à la Mutante Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose