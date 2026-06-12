Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE ZEN Valras-Plage

SOIRÉE ZEN Valras-Plage jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Esplanade Emile Turco

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Valras-Plage

SOIRÉE ZEN

Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Détendez-vous lors d’un cours de Pilates et de Hatha Yoga. Pensez à apporter votre tapis.
Détendez-vous lors d’un cours de Pilates et de Hatha Yoga et apprenez à respirer et vous reconnecter.
Profitez d’un moment de douceur pour le corps et pour l’esprit, accessible à tous.
Pensez à apporter votre tapis.   .

Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉE ZEN

Relax in a Pilates or Hatha Yoga class. Remember to bring your own mat.

L’événement SOIRÉE ZEN Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34

À voir aussi à Valras-Plage (Hérault)