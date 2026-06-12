Valras-Plage

SOIRÉE ZEN

Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Détendez-vous lors d’un cours de Pilates et de Hatha Yoga. Pensez à apporter votre tapis.

Détendez-vous lors d’un cours de Pilates et de Hatha Yoga et apprenez à respirer et vous reconnecter.

Profitez d’un moment de douceur pour le corps et pour l’esprit, accessible à tous.

Pensez à apporter votre tapis. .

Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr

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English : SOIRÉE ZEN

Relax in a Pilates or Hatha Yoga class. Remember to bring your own mat.

L’événement SOIRÉE ZEN Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34