SOIRÉE ZEN Valras-Plage
SOIRÉE ZEN Valras-Plage jeudi 16 juillet 2026.
Valras-Plage
SOIRÉE ZEN
Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Détendez-vous lors d’un cours de Pilates et de Hatha Yoga. Pensez à apporter votre tapis.
Détendez-vous lors d’un cours de Pilates et de Hatha Yoga et apprenez à respirer et vous reconnecter.
Profitez d’un moment de douceur pour le corps et pour l’esprit, accessible à tous.
Pensez à apporter votre tapis. .
Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English : SOIRÉE ZEN
Relax in a Pilates or Hatha Yoga class. Remember to bring your own mat.
L’événement SOIRÉE ZEN Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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