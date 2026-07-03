Informations pratiques

Félines-Minervois

SOIRÉES BAR À VIN DU PANIER

15 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Rejoignez les soirées Bar à Vin à Félines-Minervois ! Rencontrez des vignerons passionnés, dégustez des produits du terroir et profitez d’une ambiance musicale chaleureuse tout au long de l’été.

L’Épicerie de Félines vous invite à partager la douceur des nuits estivales lors de rendez-vous incontournables sous le signe de la convivialité. Conçues pour les amateurs de terroir et de découvertes, ces soirées thématiques mettent en lumière la richesse viticole locale. Venez à la rencontre des vignerons passionnés de notre région et savourez des instants uniques autour de dégustations de crus soigneusement sélectionnés. Pour accompagner ces vins d’exception, une offre de restauration mettant en valeur les excellents produits locaux est proposée, le tout rythmé par une ambiance musicale chaleureuse. Que vous soyez entre amis, en couple ou en famille, ces rencontres sont l’occasion parfaite de savourer le meilleur de notre art de vivre régional dans un cadre accueillant et festif. .

15 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 29 99 20 16

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English :

Join us for the Bar %E0 Vin %E0 F%E9lines-Minervois evenings! Meet passionate winemakers, sample local products, and enjoy a warm, musical atmosphere all summer long.

L’événement SOIRÉES BAR À VIN DU PANIER Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC