Soirées Barbecue aux Cadets de Bretagne Cadets de Bretagne Rennes 8 – 30 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit, réservation conseillée, amener ses grillades

Venez partager un moment de convivialité en famille aux Cadets de Bretagne. Amenez vos grillades pour échanger autour d’un barbecue et d’une soirée à thème.

Tous les jeudis soirs (hormis la première semaine ou l’évènement se déroulera le mercredi 8 Juillet), nous vous proposons de vous rassemblez autour d’un barbecue et d’une soirée à thème (tournoi de pétanque, jeux de société, sports…) à « l’Open Air » estival des Cadets de Bretagne, espace extérieur aménagé spécialement pour l’été. Petits et moins grands sont attendus (avec vos grillades) pour s’amuser tout au long de la soirée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-30T23:00:00.000+02:00

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Cadets de Bretagne 139 Rue d’Antrain, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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