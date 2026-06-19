Une journée à Baud… aux couleurs du Japon ! Plages de Baud Rennes mercredi 8 juillet 2026.

Une journée à Baud… aux couleurs du Japon ! Plages de Baud Rennes Mercredi 8 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Une journée à Baud… aux couleurs du Japon !

Vivez une immersion au cœur du Japon, à deux pas de chez vous ! Venez partager une journée conviviale et festive, organisée avec les associations du quartier.

De 17h à 19h, profitez d’ateliers créatifs et d’animations proposés par Rennes Pôles association, le Morioh Show et les Régates Rennaises : activités ludiques, créatives et séances d’aviron.

À partir de 19h, laissez-vous entraîner dans une soirée Dj set où la musique japonaise sera à l’honneur avec le Morioh Show, pour un moment festif et immersif.

Pour terminer cette journée en famille, installez-vous confortablement et profitez d’une séance de cinéma en plein air avec la projection du film d’animation Le Garçon et la Bête réalisé par Mamoru Hosoda.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T23:59:00.000+02:00

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Plages de Baud 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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