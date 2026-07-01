AGENDA · Rennes
« Prenez soin d’elles » – Promenade sonore, Centre Socio-Thérapeutique et Culturel, Rennes
mercredi 8 juillet 2026 · Centre Socio-Thérapeutique et Culturel · Rennes
Informations pratiques
« Prenez soin d’elles » – Promenade sonore Mercredi 8 juillet, 18h30 Centre Socio-Thérapeutique et Culturel Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T19:45:00+02:00
Fin : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T19:45:00+02:00
Une fiction sonore au cœur de l’hôpital psychiatrique Guillaume Régnier, à la recherche de deux patientes…
Organisé par Ars Nomadis
Centre Socio-Thérapeutique et Culturel 8 rue du Moulin de Joué Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne
Balade sonore
ARS Nomadis
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