« Prenez soin d’elles » – Promenade sonore, Centre Socio-Thérapeutique et Culturel, Rennes

Informations pratiques

« Prenez soin d’elles » – Promenade sonore Mercredi 8 juillet, 18h30 Centre Socio-Thérapeutique et Culturel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T19:45:00+02:00

Fin : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T19:45:00+02:00

Une fiction sonore au cœur de l’hôpital psychiatrique Guillaume Régnier, à la recherche de deux patientes…

Organisé par Ars Nomadis

Centre Socio-Thérapeutique et Culturel 8 rue du Moulin de Joué Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Balade sonore

ARS Nomadis