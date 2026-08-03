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AGENDA · Vinsobres

Soirées de l’été L’épicerie de Vinsobres Vinsobres

mardi 11 août 2026 · L'épicerie de Vinsobres · Vinsobres

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
L'épicerie de Vinsobres
Adresse
3 Rue du Mont Angèle
Ville
26110 Vinsobres
Département
Drôme
Tarif

Vinsobres

Soirées de l’été

L’épicerie de Vinsobres 3 Rue du Mont Angèle Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Soirées de l’été organisé par l’épicerie de Vinsobres
Concert du groupe Duo Mango
Menu du repas un verre de vin offert, chiffonnade de légumes et son poulet, fromage, dessert (apporter vos couverts)
  .

L’épicerie de Vinsobres 3 Rue du Mont Angèle Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 53 83  epiceriedevinsobres@gmail.com

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English :

Summer Evenings organized by the Vinsobres grocery store
Concert by the band Duo Mango
Dinner menu: a complimentary glass of wine, shredded vegetables with chicken, cheese, and dessert (please bring your own cutlery)

L’événement Soirées de l’été Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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