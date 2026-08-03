Soirées de l’été L’épicerie de Vinsobres Vinsobres

Informations pratiques

Vinsobres

Soirées de l’été

L’épicerie de Vinsobres 3 Rue du Mont Angèle Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Soirées de l’été organisé par l’épicerie de Vinsobres

Concert du groupe Duo Mango

Menu du repas un verre de vin offert, chiffonnade de légumes et son poulet, fromage, dessert (apporter vos couverts)

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L’épicerie de Vinsobres 3 Rue du Mont Angèle Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 53 83 epiceriedevinsobres@gmail.com

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English :

Summer Evenings organized by the Vinsobres grocery store

Concert by the band Duo Mango

Dinner menu: a complimentary glass of wine, shredded vegetables with chicken, cheese, and dessert (please bring your own cutlery)

L’événement Soirées de l’été Vinsobres a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale