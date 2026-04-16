Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Espace d’Albret Nérac Nérac
Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Espace d’Albret Nérac Nérac jeudi 17 septembre 2026.
Nérac
Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027
Espace d’Albret Nérac 51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-17
Deux soirées seront consacrées à la découverte des temps forts, des spectacles et des artistes qui rythmeront la nouvelle saison culturelle à Nérac.
Gratuit
Sur réservation au 05 53 97 40 50 ou spectacles.albret@ville-nerac.fr .
Espace d’Albret Nérac 51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr
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English : Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027
L’événement Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Nérac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret
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