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Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Espace d’Albret Nérac Nérac

Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Espace d’Albret Nérac Nérac

Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Espace d’Albret Nérac Nérac jeudi 17 septembre 2026.

Lieu : Espace d'Albret Nérac

Adresse : 51 Quai de la Baïse

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Tarif :

Nérac

Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027

Espace d’Albret Nérac 51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-17

Deux soirées seront consacrées à la découverte des temps forts, des spectacles et des artistes qui rythmeront la nouvelle saison culturelle à Nérac.
Gratuit
Sur réservation au 05 53 97 40 50 ou spectacles.albret@ville-nerac.fr   .

Espace d’Albret Nérac 51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50  spectacles.albret@ville-nerac.fr

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English : Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027

L’événement Soirées d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Nérac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret

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