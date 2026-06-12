SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier

Montpellier

SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE DU GRAND PUY

411 Rue du Mas Nouguier Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Découvrez le programme des Estivales du Domaine du Grand Puy !

Le Domaine du Grand Puy annonce le retour de ses Estivales pour la saison 2026, à partir du vendredi 12 juin 2026.

Tout au long de l’été, chaque vendredi soir, le Domaine vous invite à profiter d’un moment convivial et festif dans un cadre naturel et chaleureux, au cœur de Montpellier.

Découvrez le programme des Estivales du Domaine du Grand Puy !

Le Domaine du Grand Puy annonce le retour de ses Estivales pour la saison 2026, à partir du vendredi 12 juin 2026.

Tout au long de l’été, chaque vendredi soir, le Domaine vous invite à profiter d’un moment convivial et festif dans un cadre naturel et chaleureux, au cœur de Montpellier.

Au programme tapas à partager, vins du domaine, ambiance musicale et soirées d’été placées sous le signe du partage et de la détente. Une expérience estivale pensée pour se retrouver entre amis, en famille ou entre collègues, dans une atmosphère authentique et conviviale.

Programmation 2026

12 juin Duo Jazz Vocal avec Naïma & John

19 juin Soirée Cubaine avec le groupe Sabor Cubano

26 juin Jazz à Sète Hors les Murs avec Duo Volver

03 juillet Soul Music avec le Trio Menta Fresca

10 juillet Soirée Latina avec le Trio Chant Los Canallas

17 juillet Reprises Pop-Rock avec 4 Chic’UK

24 juillet Soirée Cubaine avec le groupe Sabor Cubano

31 juillet Gipsy Flamenco avec Cocktail Flamenco

07 août Duo Jazz Vocal avec Naïma & John

14 août Folk Pop avec Daisy66

21 août Variétés Pop avec Partita Libre

28 août Soirée Jazz avec le Trio La Compagnie du Jazz

NOUVEAU de 18h à 20h c’est l’Apéritivo avec Cocktails et vin BIO du Domaine.

Implanté dans un lieu engagé dans l’économie sociale et solidaire, le Domaine du Grand Puy met à l’honneur une cuisine généreuse, des produits de qualité et l’art de vivre méditerranéen. .

411 Rue du Mas Nouguier Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org

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English : SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE DU GRAND PUY

Discover the Domaine du Grand Puy Estivales program!

The Domaine du Grand Puy announces the return of its Estivales for the 2026 season, starting Friday June 12, 2026.

Every Friday evening throughout the summer, the Domaine invites you to enjoy a convivial, festive evening in a warm, natural setting in the heart of Montpellier.

L’événement SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 OT MONTPELLIER