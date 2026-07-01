SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE PREIGNES LE VIEUX Vias

Informations pratiques

Vias

SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE PREIGNES LE VIEUX

Route de Preignes Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Un été 2026 rythmé par la musique, le vin et la gastronomie.

Entre patrimoine médiéval et vignoble méditerranéen, les visiteurs pourront déguster les cuvées du domaine, en profitant d’une programmation musicale et d’une offre de restauration de qualité.

Soirées estivales au Domaine Preignes le Vieux !

Un été 2026 rythmé par la musique, le vin et la gastronomie Fort du succès des éditions précédentes, le Domaine Preignes le Vieux, site historique et viticole emblématique de Vias, renouvelle ses soirées estivales et propose quatre rendez-vous incontournables durant l’été 2026.

la cour du château accueillera le public pour des soirées placées sous le signe de la convivialité, de la découverte et du plaisir des sens.

Dans ce cadre d’exception, entre patrimoine médiéval et vignoble méditerranéen, les visiteurs pourront déguster les cuvées du domaine, dont la gamme Greg&Juju, tout en profitant d’une programmation musicale variée et d’une offre de restauration de qualité.

Chaque soirée proposera une ambiance unique

Le 10 juillet, le groupe Papyrus Trio ouvrira la saison dans une atmosphère élégante et chaleureuse, accompagné des food trucks No Pineapple Pizza et Le Camion qui Grille.

Le 24 juillet, place à l’énergie communicative de Rue de la Soul, avec une offre gourmande assurée par O Brazeiro et La Friterie à Tati.

Le 7 août, le groupe SweetyPOP apportera une ambiance festive et moderne, avec les spécialités de Harry’s et Piadina Mia.

Enfin, le 21 août, Living Rose clôturera la saison dans une atmosphère estivale et conviviale, accompagnée des food trucks Thai et La Croûte et Le Camion qui Grille.

À travers ces événements, le Domaine Preignes le Vieux affirme sa volonté de valoriser son patrimoine, de dynamiser la vie locale et de proposer une expérience œnotouristique accessible à tous, mêlant culture, gastronomie et vin.

L’entrée est libre, avec réservation conseillée (par téléphone, mail ou directement au Domaine).

Des espaces assis, des zones ombragées ainsi qu’un parking sur place seront prévus pour le confort des visiteurs.

Les consommations sont proposées à la vente sur place. .

Route de Preignes Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 67 82 contact@preignes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE PREIGNES LE VIEUX

A summer of 2026 filled with music, wine, and fine dining.

Set amid medieval heritage and Mediterranean vineyards, visitors can sample the estate’s wines while enjoying a musical program and high-quality dining options.

L’événement SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE PREIGNES LE VIEUX Vias a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 ADT34