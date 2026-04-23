Soirées Galactiques Estivales à la Maison du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre
Soirées Galactiques Estivales à la Maison du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre jeudi 20 août 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Soirées Galactiques Estivales
à la Maison du Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 70 – 70 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Visite du Pic du Midi, voyage spatial virtuel à la Maison du Tourmalet, coucher de soleil sur les Pyrénées et observation des étoiles guidée par des animateurs astronomiques. RDV à 21h au Col du Tourmalet, fin à minuit.
Places limitées (45 personnes). Réservation obligatoire. .
à la Maison du Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Visit the Pic du Midi, virtual space travel at the Maison du Tourmalet, sunset over the Pyrenees and stargazing guided by astronomical animators. RDV at 9pm at Col du Tourmalet, ending at midnight.
L’événement Soirées Galactiques Estivales Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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