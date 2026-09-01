Soirées jeux de société Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Informations pratiques

Vous découvrirez également une sélection des jeux de société de la bibliothèque, empruntables gratuitement !

Des soirées ouvert aux adultes et aux enfants en âge d’apprendre les règles des jeux ( 7 ans ou + recommandé)

Seul·e, entre ami·e·s ou en famille, passez une soirée à la bibliothèque pour un moment de partage autour des jeux.

Le vendredi 20 novembre 2026

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 16 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 18 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Le 3e vendredi du mois, venez partager un moment ludique à la bibliothèque.

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-11-20T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T21:00:00+02:00;2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T21:00:00+02:00;2026-11-20T19:00:00+02:00_2026-11-20T21:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



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