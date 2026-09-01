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Soirées jeux de société Bibliothèque Robert Sabatier Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Robert Sabatier · Paris

Soirées jeux de société Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Robert Sabatier
Adresse
29 rue Hermel
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Le 3e vendredi du mois, venez partager un moment ludique à la bibliothèque.</p>

Vous découvrirez également une sélection des jeux de société de la bibliothèque, empruntables gratuitement !

Des soirées ouvert aux adultes et aux enfants en âge d’apprendre les règles des jeux ( 7 ans ou + recommandé)

Seul·e, entre ami·e·s ou en famille, passez une soirée à la bibliothèque pour un moment de partage autour des jeux.
Le vendredi 20 novembre 2026
de 19h00 à 21h00
Le vendredi 16 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
Le vendredi 18 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Le 3e vendredi du mois, venez partager un moment ludique à la bibliothèque.

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-11-20T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T21:00:00+02:00;2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T21:00:00+02:00;2026-11-20T19:00:00+02:00_2026-11-20T21:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel  75018 Paris


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