Soirées Moules Frites Camping du Lac de Bignac Bignac Genac-Bignac
vendredi 3 juillet 2026 · Bignac · Genac-Bignac
Informations pratiques
Genac-Bignac
Soirées Moules Frites Camping du Lac de Bignac
Bignac 2 Chemin de la Résistance 1944 Genac-Bignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-31 2026-08-21
L’été commence quand les moules-frites arrivent au camping !
Retrouvez-nous pour nos trois grandes soirées de l’été
03 juillet • 31 juillet • 21 août
.
Bignac 2 Chemin de la Résistance 1944 Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 78 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer begins when the mussels and fries arrive at the campground!
Join us for our three big summer nights:
July 3 ? July 31 ? August 21
L’événement Soirées Moules Frites Camping du Lac de Bignac Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Rouillacais
À voir aussi à Genac-Bignac (Charente)
- Initiation au Canoë Genac-Bignac 6 juillet 2026
- FEstival du Temps Suspendu Soirée Vernissage Domaine d’Essart Genac-Bignac 11 juillet 2026
- FEstival du Temps Suspendu Soirée Cinéma Domaine d’Essart Genac-Bignac 12 juillet 2026
- Soirée Moules-frites Centre Socia-Culturel Genac-Bignac 13 juillet 2026
- Concert participatif avec Abel M Âme Flamboyante à 20h30 Domaine d’Essart Genac-Bignac 14 juillet 2026