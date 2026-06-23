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AGENDA · Genac-Bignac

Soirées Moules Frites Camping du Lac de Bignac Bignac Genac-Bignac

vendredi 3 juillet 2026 · Bignac · Genac-Bignac

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bignac
Adresse
2 Chemin de la Résistance 1944
Ville
16170 Genac-Bignac
Département
Charente
Tarif

Genac-Bignac

Soirées Moules Frites Camping du Lac de Bignac

Bignac 2 Chemin de la Résistance 1944 Genac-Bignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-31 2026-08-21

L’été commence quand les moules-frites arrivent au camping !
Retrouvez-nous pour nos trois grandes soirées de l’été
03 juillet • 31 juillet • 21 août
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Bignac 2 Chemin de la Résistance 1944 Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 78 41 

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English :

Summer begins when the mussels and fries arrive at the campground!
Join us for our three big summer nights:
July 3 ? July 31 ? August 21

L’événement Soirées Moules Frites Camping du Lac de Bignac Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Rouillacais

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