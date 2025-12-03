Soirées Spéciales Restaurant Les Pâturages Restaurant Les Pâturages Chapelle-des-Bois
Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs
Début : 2025-12-03 19:00:00
fin : 2025-12-03 23:00:00
2025-12-03 2025-12-04 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-17
Soirées spéciales les mercredis et jeudis soir au restaurant Les Pâturages pour ce mois de novembre.
Venez déguster nos burgers sur place ou à emporter / nos pizza à emporter / notre tête de veau / nos burgers / notre chèvre salée.
Appelez nous pour connaitre le menu du soir.
Fermeture le jeudi 18 au soir / le mercredi 24 et 31 au soir / le jeudi 25 toute la journée. .
Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 29 12
