Soirées Spéciales Restaurant Les Pâturages Restaurant Les Pâturages Chapelle-des-Bois

Soirées Spéciales Restaurant Les Pâturages

Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 19:00:00

fin : 2025-12-03 23:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-04 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-17

Soirées spéciales les mercredis et jeudis soir au restaurant Les Pâturages pour ce mois de novembre.

Venez déguster nos burgers sur place ou à emporter / nos pizza à emporter / notre tête de veau / nos burgers / notre chèvre salée.

Appelez nous pour connaitre le menu du soir.

Fermeture le jeudi 18 au soir / le mercredi 24 et 31 au soir / le jeudi 25 toute la journée. .

Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 29 12

English : Soirées Spéciales Restaurant Les Pâturages

German : Soirées Spéciales Restaurant Les Pâturages

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirées Spéciales Restaurant Les Pâturages Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS