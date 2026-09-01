Sois toujours mort en Eurydice Théâtre Elizabeth Czerczuk Paris
samedi 26 septembre 2026 · Théâtre Elizabeth Czerczuk · Paris
Informations pratiques
Sois toujours mort en Eurydice
Création, mise en scène et chorégraphie : Elizabeth Czerczuk
Avec une vingtaine d’artistes danseurs-comédiens et musiciens sur scène.
Spectacle
chorégraphié, avec une formation musicale en live et une vingtaine
d’artistes sur scène, explore l’aliénation psychique dans un décor
renversé où s’effacent les frontières.
Une dramaturgie du corps inspirée du mythe d’Orphée et Eurydice et des célèbres sonnets de Rilke, dansée et musicale, propre au T.E.C., cosmopolite, immersive et contemporaine.
Pour la saison
2026/2027, nous explorons le thème de l’excentricité, révélé tant par le
statut singulier des artistes qui ont nourri nos recherches que par
l’audace de leurs œuvres, transcendant les frontières esthétiques de
leurs époques.
Nombre de places limité.
Ouverture des portes 30 min avant le spectacle pour profiter du bar et du jardin du Théâtre.
Samedi 26 septembre 2026, à partir de 18 heures, découvrez la présentation de la nouvelle saison couronnée à 20 heures par le spectacle « Sois toujours mort en Eurydice », avec des extraits d’AMOK, création originale d’Elizabeth Czerczuk.
Le samedi 26 septembre 2026
de 20h00 à 21h30
payant
Tarif exceptionnel : 15€
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T21:30:00+02:00
Théâtre Elizabeth Czerczuk 20, rue Marsoulan 75012 Paris
https://www.theatreelizabethczerczuk.fr/reservations +33612164839 contact@theatreelizabethczerczuk.fr https://www.facebook.com/TheatreElizabethCzerczuk/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatreElizabethCzerczuk/?locale=fr_FR
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