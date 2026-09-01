Sois toujours mort en Eurydice Théâtre Elizabeth Czerczuk Paris

Informations pratiques

Sois toujours mort en Eurydice

Création, mise en scène et chorégraphie : Elizabeth Czerczuk

Avec une vingtaine d’artistes danseurs-comédiens et musiciens sur scène.

Spectacle

chorégraphié, avec une formation musicale en live et une vingtaine

d’artistes sur scène, explore l’aliénation psychique dans un décor

renversé où s’effacent les frontières.

Une dramaturgie du corps inspirée du mythe d’Orphée et Eurydice et des célèbres sonnets de Rilke, dansée et musicale, propre au T.E.C., cosmopolite, immersive et contemporaine.

Pour la saison

2026/2027, nous explorons le thème de l’excentricité, révélé tant par le

statut singulier des artistes qui ont nourri nos recherches que par

l’audace de leurs œuvres, transcendant les frontières esthétiques de

leurs époques.

Nombre de places limité.

Ouverture des portes 30 min avant le spectacle pour profiter du bar et du jardin du Théâtre.

Samedi 26 septembre 2026, à partir de 18 heures, découvrez la présentation de la nouvelle saison couronnée à 20 heures par le spectacle « Sois toujours mort en Eurydice », avec des extraits d’AMOK, création originale d’Elizabeth Czerczuk.

Le samedi 26 septembre 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Tarif exceptionnel : 15€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T21:30:00+02:00

Théâtre Elizabeth Czerczuk 20, rue Marsoulan 75012 Paris

https://www.theatreelizabethczerczuk.fr/reservations +33612164839 contact@theatreelizabethczerczuk.fr https://www.facebook.com/TheatreElizabethCzerczuk/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatreElizabethCzerczuk/?locale=fr_FR



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