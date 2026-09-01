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Sois toujours mort en Eurydice Théâtre Elizabeth Czerczuk Paris

samedi 26 septembre 2026 · Théâtre Elizabeth Czerczuk · Paris

Sois toujours mort en Eurydice Théâtre Elizabeth Czerczuk Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Théâtre Elizabeth Czerczuk
Adresse
20, rue Marsoulan
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Tarif exceptionnel : 15€</p><p class="text"></p>

Sois toujours mort en Eurydice

Création, mise en scène et chorégraphie : Elizabeth Czerczuk
Avec une vingtaine d’artistes danseurs-comédiens et musiciens sur scène.

Spectacle
chorégraphié, avec une formation musicale en live et une vingtaine
d’artistes sur scène, explore l’aliénation psychique dans un décor
renversé où s’effacent les frontières.

Une dramaturgie du corps inspirée du mythe d’Orphée et Eurydice et des célèbres sonnets de Rilke, dansée et musicale, propre au T.E.C., cosmopolite, immersive et contemporaine.

Pour la saison
2026/2027, nous explorons le thème de l’excentricité, révélé tant par le
statut singulier des artistes qui ont nourri nos recherches que par
l’audace de leurs œuvres, transcendant les frontières esthétiques de
leurs époques.

Nombre de places limité.

Ouverture des portes 30 min avant le spectacle pour profiter du bar et du jardin du Théâtre.

Samedi 26 septembre 2026, à partir de 18 heures, découvrez la présentation de la nouvelle saison couronnée à 20 heures par le spectacle « Sois toujours mort en Eurydice », avec des extraits d’AMOK, création originale d’Elizabeth Czerczuk.
Le samedi 26 septembre 2026
de 20h00 à 21h30
payant

Tarif exceptionnel : 15€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T20:00:00+02:00_2026-09-26T21:30:00+02:00

Théâtre Elizabeth Czerczuk 20, rue Marsoulan  75012 Paris
https://www.theatreelizabethczerczuk.fr/reservations +33612164839 contact@theatreelizabethczerczuk.fr https://www.facebook.com/TheatreElizabethCzerczuk/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatreElizabethCzerczuk/?locale=fr_FR


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