Sol et « coups de pousse » à la nature Parc du Grand Blottereau Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 10:30 – 11:30
Gratuit : non Sur inscription Tout public
Comment l’homme peut-il aider à préserver la biodiversité et en particulier celle du sol ? Des petites actions simples peuvent être mises en place, venez les apprendre. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au parc du Grand-Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
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