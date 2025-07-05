SOLANN – Théâtre Fémina Bordeaux

SOLANN Mardi 10 mars 2026, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T20:30:00+01:00 – 2026-03-10T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:30:00+01:00 – 2026-03-10T23:30:00+01:00

Récompensée en février 2025 aux Victoires de la Musique, elle s’impose comme une figure montante de la chanson française. D’abord révélée sur les réseaux sociaux, elle conquiert rapidement un public plus large en assurant les premières parties d’artistes renommés tels que Patrick Watson, Zaho de Sagazan ou encore Pierre de Maere. Issue d’une famille d’artistes, elle puise ses inspirations dans le théâtre et la musique, nourrissant sa créativité de sources aussi diverses qu’Aznavour ou Björk. Après le succès de son premier EP Monstrueuse, qui cumule déjà des millions de streams, Solann revient avec un album très attendu. Fidèle à son style néo-folk éthéré, elle y explore l’injustice et les relations toxiques avec une écriture majuscule et des mélodies envoûtantes, confirmant sa place d’artiste en parfaite résonance avec son époque. Des titres comme Rome et_Petit corps_ expriment une rage contenue et une introspection poignante, confirmant son univers musical à la fois obsédant et captivant. On ne peut que succomber.

Dernier album : Si on sombre ce sera beau, 2025, Cinq 7

Théâtre Fémina 10 Rue de Grassi, Bordeaux Bordeaux 33 000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/solann-10032026-1930 »}]

