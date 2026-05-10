Soli’apéro – Fête de fin de chantier au Solilab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:30 – 23:59

Gratuit : oui Sans inscription Tout public

Cette soirée ouvre la saison des Soli’apéro, des afterworks pour les colocataires du Solilab mais pas que ! Au programme de cette soirée nous retrouverons des habitués du lieu avec la chorale la Méridienne, la fanfare Jack 2000 et enfin sous les pavés… le Karaoké !Venez découvrir ou redécouvrir le Solilab sous un autre jour.

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab-



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