Soli’apéro – Fête de fin de chantier au Solilab Nantes
Soli’apéro – Fête de fin de chantier au Solilab Nantes jeudi 21 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:30 – 23:59
Gratuit : oui Sans inscription Tout public
Cette soirée ouvre la saison des Soli’apéro, des afterworks pour les colocataires du Solilab mais pas que ! Au programme de cette soirée nous retrouverons des habitués du lieu avec la chorale la Méridienne, la fanfare Jack 2000 et enfin sous les pavés… le Karaoké !Venez découvrir ou redécouvrir le Solilab sous un autre jour.
Île de Nantes Nantes 44200
02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab-
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