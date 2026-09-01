Informations pratiques

Montpellier

SOLIDART

Avenue Albert-Einstein Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Solid’Art, le salon d’art contemporain du Secours populaire, fait son grand retour pour une huitième édition à Montpellier.

90 artistes, sélectionnés par un comité artistique, exposeront dans une démarche solidaire.

Solid’Art Montpellier revient du 25 au 27 septembre 2026

Pendant trois jours, 90 artistes investiront le Zénith Sud avec près de 1 500 œuvres peintures, sculptures, photographies, dessins, gravures, sérigraphies et street art.

Venez découvrir leurs univers, les rencontrer et peut-être repartir avec une œuvre tout en soutenant les actions du Secours populaire de l’Hérault.

Un rendez-vous artistique, solidaire et ouvert à toutes et à tous.

Une œuvre achetée, c’est un enfant qui part en vacances.

Vendredi 14h 22h

Samedi 11h 20h

Dimanche 10h 19h .

Avenue Albert-Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@solidart.fr

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English :

Solid?Art, the Secours Populaire contemporary art fair, is back for its eighth edition in Montpellier.

90 artists, selected by an artistic committee, will exhibit their work in a spirit of solidarity.

L’événement SOLIDART Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER