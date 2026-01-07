Solidays est de retour en 2026 Hippodrome de Longchamp Paris

Après

une édition 2025 de tous les records, Solidays s’apprête à fêter sa 29e

édition en grande pompe avec des premiers noms pétillants et de belles

exclusivités. Cette année encore, Solidays entend faire battre les cœurs au rythme d’une fête effrénée.

Le VIH/sida en chiffres (2021) 38,4 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2021 dans le monde.

1,5 million de personnes sont devenues nouvellement infectées par le VIH.

650 000 de personnes sont décédées de maladies liées au sida.

28,7 millions de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale.

En France, environ 5000 personnes ont découvert leur séropositivité VIH. Source : Onusida

Le festival de musique, organisé depuis 1999 par l’association Solidarité Sida sur les pelouses de l’hippodrome de Longchamp, se tiendra du 26 au 28 juin.

Du vendredi 26 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

vendredi

de 17h00 à 23h00

samedi

de 14h00 à 23h00

dimanche

de 14h00 à 23h00

Public jeunes et adultes.

Hippodrome de Longchamp 2 routes des tribunes 75016 Paris

https://www.solidays.org/ https://www.facebook.com/FestivalSolidays/ https://www.facebook.com/FestivalSolidays/



