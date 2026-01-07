Solidays est de retour en 2026 Hippodrome de Longchamp Paris
Solidays est de retour en 2026 Hippodrome de Longchamp Paris vendredi 26 juin 2026.
Après
une édition 2025 de tous les records, Solidays s’apprête à fêter sa 29e
édition en grande pompe avec des premiers noms pétillants et de belles
exclusivités. Cette année encore, Solidays entend faire battre les cœurs au rythme d’une fête effrénée.
Programmation à venir.
Le VIH/sida en chiffres (2021)
38,4 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2021 dans le monde.
1,5 million de personnes sont devenues nouvellement infectées par le VIH.
650 000 de personnes sont décédées de maladies liées au sida.
28,7 millions de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale.
En France, environ 5000 personnes ont découvert leur séropositivité VIH.
Source : Onusida
Le festival de musique, organisé depuis 1999 par l’association Solidarité Sida sur les pelouses de l’hippodrome de Longchamp, se tiendra du 26 au 28 juin.
Du vendredi 26 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :
vendredi
de 17h00 à 23h00
samedi
de 14h00 à 23h00
dimanche
de 14h00 à 23h00
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T17:00:00+02:00_2026-06-26T23:00:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T23:00:00+02:00;2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T23:00:00+02:00
Hippodrome de Longchamp 2 routes des tribunes 75016 Paris
https://www.solidays.org/ https://www.facebook.com/FestivalSolidays/ https://www.facebook.com/FestivalSolidays/
Afficher la carte du lieu Hippodrome de Longchamp et trouvez le meilleur itinéraire