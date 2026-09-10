SOLO CIRCUS UN VOYAGE À TRAVERS LE MONDE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SOLO CIRCUS UN VOYAGE À TRAVERS LE MONDE

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-09-26 2026-11-07

Plongez dans l’univers enchanté du Solo Circus , un spectacle où l’humour et l’aventure se rencontrent pour créer un cirque extraordinaire pour les enfants de 2 à 6 ans et leurs familles.

Suivez Lumière, notre guide espiègle et charismatique, et ses animaux extraordinaires aux talents incroyables dans le cirque le plus petit du monde.

De Pedro, le perroquet brésilien qui danse la samba, à Léo, le lion clown de la savane africaine, en passant par Ping, le panda acrobate des montagnes de Chine, chaque rencontre est une porte ouverte sur un monde de rires.

Le Solo Circus n’est pas seulement un spectacle ; c’est une célébration de la diversité, de la créativité et de l’imaginaire.

À travers des histoires captivantes, des chansons entraînantes et des danses joyeuses, enfants et parents sont invités à participer, à explorer et à rêver ensemble. 9 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Immerse yourself in the enchanting world of Solo Circus, a show where humor and adventure come together to create an extraordinary circus experience for children ages 2 to 6 and their families.

L’événement SOLO CIRCUS UN VOYAGE À TRAVERS LE MONDE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE