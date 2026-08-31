Solo dansé Abstraction Géométrique n°2 Cholet
samedi 17 octobre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Solo dansé Abstraction Géométrique n°2
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Dans ce solo dansé au sein même de l’exposition Morellet, 100 % néons, Lucien Guyot-Chaillou a travaillé sur le chiffre PI, tout comme le faisait l’artiste dans ses oeuvres.
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27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
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English :
L’événement Solo dansé Abstraction Géométrique n°2 Cholet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Choletais
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