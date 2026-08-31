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AGENDA · Cholet

Solo dansé Abstraction Géométrique n°2 Cholet

samedi 17 octobre 2026 · Cholet

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
27 avenue de l'Abreuvoir
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cholet

Solo dansé Abstraction Géométrique n°2

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Dans ce solo dansé au sein même de l’exposition Morellet, 100 % néons, Lucien Guyot-Chaillou a travaillé sur le chiffre PI, tout comme le faisait l’artiste dans ses oeuvres.

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27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22  museearthistoire@agglo-choletais.fr

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English :

L’événement Solo dansé Abstraction Géométrique n°2 Cholet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Choletais

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