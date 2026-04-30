Solstice Champs d’Orain Poligny

Informations pratiques

Poligny

Solstice

Champs d’Orain 11 Rue de la Faïencerie Poligny Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-27 20:00:00

fin : 2027-05-27

Date(s) :

2027-05-27

Danse, cirque, musique

Tout public. 1h

En présence de la librairie la Fruitière des livres

Dans un univers hypnotique mêlant force et délicatesse, deux acrobates-danseurs et leurs roues racontent les oscillations du temps par le vertige du mouvement. Une création virtuose mêlant danse, cirque et musique, où l’instabilité crée l’équilibre.

Chorégraphiée par Yan Raballand, cette performance poétique met en scène Rémy Bénard et Pierre Bertrand, circassiens qui manoeuvrent deux roues Cyr à l’intérieur desquelles ils réalisent des mouvements pour exprimer mille variantes de l’équilibre. Ils sont accompagnés par le violoncelliste et compositeur Guillaume Bongiraud, jouant La Folia, une musique populaire du XVIème siècle. Véritable ballet de courbes et de contre-courbes, le spectacle joue sur l’unisson, le décalage et le contrepoint ; nous parle de notre rapport au temps, aux cycles et à la fraternité. Défiant la gravité, fuyant le déséquilibre en le frôlant sans cesse, les corps des interprètes et le métal fusionnent dans un mouvement perpétuel fascinant, où les sensations de poids et d’élévation s’impriment comme une poésie sous l’inertie des roues et l’émotion pure du geste circassien. Dans le cadre de cette saison anniversaire pour les Scènes du Jura, Guillaume Bongiraud prolongera le spectacle d’un set instrumental sur mesure… à tutoyer les anges à coup sûr, sous le ciel printanier de cette dernière tournée de territoire.

Réservation possible auprès des bureaux de L’Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.

Organisateur Les Scènes du Jura

Fondée en 1996, avec le rapprochement des deux théâtres municipaux à l’italienne de Dole et de Lons-le-Saunier, dans l’envie de développer une structure culturelle forte irriguant l’ensemble du département, l’histoire des Scènes du Jura ressemble à une conquête douce celle des volontés, des territoires et des convictions partagées.

D’un pacte fondateur entre deux équipes municipales au soutien multi-partenarial de pas moins de treize collectivités aujourd’hui, en passant par la consécration de l’Etat en 2013 via la labellisation de la structure comme “Scène nationale”, une ambition collective s’est incarnée et s’incarnent toujours dans des personnes et personnalités, des mandats, des engagements. Trente ans de politique culturelle construits acte par acte, institution par institution et portés par la conviction que la création, la diffusion et l’éducation artistique appartiennent à tous les Jurassiens, des centres villes aux bourgs et villages les plus reculés… voilà un rêve devenu réalité qui mérite que l’on se souvienne et qu’on le célèbre ensemble au fil d’une saison… surprise !

Autres dates en mai

Saint-Amour

Esplanade

de la Chevalerie

Mardi 25 | 20h

Choisey

Esplanade

de la Salle des Fêtes

Mercredi 26 | 20h

Morez

Cour de l’école élémentaire du Centre

Vendredi 28 | 20h .

Champs d’Orain 11 Rue de la Faïencerie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com

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English : Solstice

L’événement Solstice Poligny a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA