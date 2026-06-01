Solstice. Promenade et pique-nique, Le Moulin Jaune, Crécy-la-Chapelle

Solstice. Promenade et pique-nique 27 et 28 juin Le Moulin Jaune Seine-et-Marne

Adulte 12+ ans – 25€ en prévente avant le 1er juin puis 30€; Enfant (3-12ans) – 20€ en prévente avant le 1er juin puis 25€; Enfant avant 3 ans – gratuit; Offre famille (2 adultes+2 enfants) – 70€; Tarif handicapé – 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:30:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Dans ce Moulin situé au bord du Grand Morin, à une demie-heure à l’est de Paris, de nombreux artistes et artisans, jardiniers et cuisiniers, créent in situ.

Ici, dans ce lieu labélisé « jardin remarquable » et « Patrimoine d’Ile de France », le processus de recherche et d’expérimentation qui mêle nature, création et vie quotidienne est permanent. Il fait émerger un monde à la fois réel et merveilleux, savant mélange d’art brut, de science fiction et de cirque fellinien. En y participant, qu’on soit créateur ou visiteur, on apprend à être créateur de sa vie, à transformer l’ordinaire en quelque chose d’inédit et de fantastique qui renoue avec des rêves d’enfants et d’évasion.

ON ASSOCIE NATURE, ART ET VIE QUOTIDIENNE

Le Soleil est au zénith !

Solstice esquisse d’un été gourmand

Ce sont les jours les plus longs

C’est la nuit la plus courte ; au sommet du cycle solaire.

Les étoiles changent de trajectoire, les mers respirent autrement,

les nuages galopent comme des chevaux effrénés.

Chargés d’or, d’argent, de joyaux et de colifichets, nous dansons sans fin,

suivant l’astre royal et célébrant les récoltes, les fruits, les soupirs et les éclats de rire.

Prenez une gorgée de souhaits dans l’eau vive qui aborde le Moulin Jaune

Et vêtu de jaune et d’or voici un weekend de salutation au soleil, à l’été.

Ronde de crêpes ensoleillée

Boutons d’ Or

Couronnes de blé

Sortez du sommeil entrez dans le solstice et la joie de l’été

Samedi 27 juin, la Région Ile de France lance les « jardins ouverts » et vous propose de découvrir « Dissimulée(s) » de la Compagnie Sabdag, un quatuor anatomique où têtes – bras – jambes – buste, exposent leur expressivité et leur plasticité en laissant place à l’étrange et au mystère.

Le Moulin Jaune 1 sente du Moulin Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle Crécy-la-Chapelle 77580 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/mj-solstice »}]

Visite libre du jardin-théâtre, labellisé « Jardin remarquable » et « Patrimoine d’Île-de-France » jardin théâtre

Lisa Guseva