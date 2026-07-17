Solutré : 160 ans d’archéologie et de découvertes !, Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Solutré : 160 ans d’archéologie et de découvertes ! 19 et 20 septembre Musée de préhistoire Saône-et-Loire

Le Parc archéologique n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire passionnante des recherches à Solutré ! Il y a 160 ans, débutaient les premières fouilles archéologiques sur le gisement. Depuis, Solutré est devenu un repère dans la chronologie de la Préhistoire et un site inépuisable à l’actualité toujours renouvelée après des décennies de recherche. Observations pionnières, évolution des méthodes d’investigation, interprétations justes et erronées, assistez à la naissance de la préhistoire, science nouvelle qui révèle les origines de l’humanité !

Musée de préhistoire Chemin de la Roche, 71960 Solutré-Pouilly, France Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 33385358281 https://rochedesolutre.com/musee-de-prehistoire Le musée est situé au pied de la roche de Solutré. Il s’agit de l’un des rares sites existants ayant conservé des traces de la vie préhistorique entre 50 000 et 10 000 ans avant notre ère. L’ensemble des cultures du paléolithique supérieur y sont représentées, ainsi que les collections d’un des plus riches gisement préhistorique d’Europe. En effet, le site fut fréquenté pendant plus de 50 000 ans par des hommes du paléolithique moyen puis supérieur, dans le but de chasser, dépecer et boucaner des milliers de chevaux et de rennes. Le site de Solutré est aussi célèbre pour avoir donné son nom à une culture du paléolithique supérieur : le solutréen, caractérisé par ses « feuilles de laurier”, chefs-d’œuvre de la taille du silex. L’accès au musée se fait depuis les parkings P1 et P2 de la Roche de Solutré, à 200m à pied du musée. 2 places PMR sont disponibles à l’entrée du musée.

Découvrez l’histoire passionnante des recherches à Solutré ! Il y a 160 ans, débutaient les premières fouilles archéologiques sur le gisement. Depuis, Solutré est devenu un repère dans la chronologie…

© Inrap. Fouilles préventives en 2003-2004