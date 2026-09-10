Sommeil & Sophrologie, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Informations pratiques

Sommeil & Sophrologie 24 septembre – 10 décembre, certains jeudis Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-12-10T14:30:00+01:00 – 2026-12-10T16:30:00+01:00

Atelier de 8 séances à destination des 60 ans et plus

DATES :

o Le jeudi 24 septembre 2026 de 14h30 à 16h30

(conférence introductive)

o Les jeudis de 14h30 à 16h30

– 8, 15 octobre 2026

– 5, 12, 19, 26 novembre 2026

– 3 et 10 décembre 2026

Proposé par la ville de Rennes et la Maison de Quartier

de la Touche, en partenariat avec l’association Brain Up

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ [{« type »: « email », « value »: « yanto@mqlt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299544512 »}] Métro A – Arrêt Anatole France

Atelier de 8 séances à destination des 60 ans et plus